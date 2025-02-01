Ceren Kandemir'in İlk Şiir Kitabı: Ayıp Payı

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Haber: Hilal Solmaz

(İSTANBUL) - Ceren Kandemir'in ilk şiir kitabı "Ayıp Payı", İnkılap Kitabevi tarafından yayımlandı. Mizahi bir dille kaleme alınan eser, Kandemir'in derin duygusal yolculuğunu ve insan ruhunun karmaşık dünyasını anlamlı bir şekilde keşfetmeyi vaadediyor. Kitap, "Bütün Ümidim Kırlentlerdedir", "Hadi Öldürelim Birbirimizi!" ve "Ders mi Çıkarmam Gerekiyor?" başlıklı üç bölümden oluşuyor.

Ceren Kandemir, metropol hayatının karmaşasını ve yabancılaşma temalarını mizahi bir dille işlerken, duygusal derinliğiyle de dikkati çekiyor. Yazın dünyasında yeni bir soluk getiren Ceren Kandemir, kent yaşantısını ve insana dair evrensel temaları ustalıkla ele alıyor.

Kandemir: "Ailemdeki paylaşımcı ortam, beni çok erken yaşlarda yazmaya yönlendirdi"

Kitabın yayımlanmasının ardından, Ceren Kandemir Ahali Teşvikiye'de düzenlenen basın buluşmasında yazarlık serüvenine dair önemli anekdotlar paylaştı. Yazarın Okan Urun'un moderasyonuyla düzenlenen toplantıda, yazma tutkusunun ailesinin etkisiyle şekillendiğini belirten Kandemir, "Benim yazı hikayem bizim evde başladı. Sözelcilerin yoğun olduğu bir ailede büyüdüm. Ailemde doktor veya mühendislik gibi meslekler pek yoktu ama herkesin bir şey anlatması beklenirdi. Bir türkü söylemek, fıkra anlatmak önemliydi. Ailede, ben hariç herkes enstrüman çalar, yazdıklarım okunurdu. Bu paylaşımcı ortam, beni çok erken yaşlarda yazmaya yönlendirdi" diye konuştu.

"Hissettiklerimi ifade edebilmek için yazdım"

Kandemir, yazma yolculuğunun ilk adımını 11 yaşında attığını ifade etti. Diyabet hastası olan kuzenine yazdığı ve "Babalar ve ziyaretçiler giremez" başlıklı şiir, yazarlığının başlangıcını simgeliyor. "Hastanede, çocukların odalarına asılan bu yazıyı gördüğümde, annesi olmayan çocukları düşündüm ve bu şiirimi yazdım. O andan sonra, hissettiklerimi ifade edebilmek için yazdım" diyen Kandemir, yazmanın kendisini rahatlatan bir yol olduğunu belirtti.

"Ayıp Payı" kitabı, Kandemir'in içsel yolculuğunu ve duygusal analizlerini mercek altına alırken, her satırında yazının ve ifadenin gücüne duyduğu inancı yansıtıyor. Kitabın kapağı ünlü yönetmen Berkun Oya tarafından tasarlanırken, arka kapak yazısını sinemanın önemli isimlerinden Barış Pirhasan kaleme aldı. Pirhasan, kitabı "Öfkeli, alaycı, isyankar bir dili var. Hiç eksik olmayan yoğun yaşanmışlık duygusu. Şiirlerin içini merak ettiren bir doğruluk, sahicilik inadından söz ediyorum" sözleriyle özetledi.

Ceren Kandemir'in "Ayıp Payı" adlı şiir kitabı, yazın dünyasında iz bırakan bir başlangıç olarak dikkat çekiyor ve okuyucularını içsel keşiflere çıkarmayı vaadediyor.