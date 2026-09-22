Çerkeş Gençlik Merkezi'nin Dünya Temizlik Günü etkinliğinde katılımcılar çöp topladı

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde "Dünya Temizlik Günü" dolayısıyla gönüllüler çevre temizliği yaptı.

Çerkeş Gençlik Merkezi tarafından çevre bilincinin artırılması ve gençlerin bir araya gelerek kaynaşmalarının sağlanması amacıyla gerçekleştirilen etkinliğe gönüllüler ve öğrenciler katıldı.

Gençlik Merkezi önünde bir araya gelen katılımcılar, "Atıksız bir dünya mümkün" yazılı pankartla yürüyüş yaparak güzergah boyunca yol kenarları ve parklardaki çöpleri topladı.

Temizlik çalışmasının ardından gönüllüler ve öğrenciler için çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Yarışmalar, oyunlar ve atölye çalışmalarına katılan gençler, hem keyifli vakit geçirdi hem de birbirleriyle tanışıp kaynaşma imkanı buldu.

Etkinliğe katılan Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı da temizlik çalışmalarına destek verdi.