Çerkeş OSB'de İstihdam Artacak - Son Dakika
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Çerkeş OSB'de İstihdam Artacak

Çerkeş OSB'nin üçüncü etabı tamamlanmak üzere, toplamda 5 bin istihdam hedefleniyor.

06.12.2024 12:47
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Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı, Çerkeş Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Sopacı, gazetecilere, OSB alanında üçüncü etap çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu, toplamda 5 bin kişilik istihdam imkanı oluşacağını söyledi.

Belediye başkanlığına 2014'te seçildiğinde ilk işinin Çerkeş OSB'yi kurmak olduğunu belirten Sopacı, "27 günde 27 iş makinesi ile koskocaman çöplük olan bu alanda temizlik çalışması yaptık. Altyapısının da tamamlanmasının ardından birinci ve ikinci etap OSB'yi kurduk. Çerkeş OSB'de 13 fabrikamız hizmet veriyor, 7 fabrika da kurulum aşamasında. OSB'miz büyümeye devam ediyor. OSB'deki fabrikalar, 1800 kişiye istihdam sağlıyor. Çevre il ve ilçelerden servislerle işçiler geliyor." dedi.

Çerkeş OSB'nin hızla büyüdüğünü dile getiren Sopacı, "2 bin 180 dönüm alana üçüncü etapta kuracağımız fabrikalarla hedefimiz, toplam istihdamın 5 bine ulaşması. Aynı zamanda burada çalışan vatandaşlarımızın sosyal ve kültürel faaliyetlerini en güzel şekilde oluşturmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Çerkeş'in istihdam, üretim ve ihracat alanında ülkeye büyük katkılar sağladığını vurgulayan Sopacı, "100 milyon dolar ihracatı olan Çerkeş OSB'yi daha da büyütmeyi hedefliyoruz. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çerkeş OSB'de İstihdam Artacak - Son Dakika

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