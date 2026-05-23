Çerkes Soykırımı Anması Samsun'da Yapıldı

23.05.2026 23:38
Samsun'da, Çerkes Soykırımı ve Sürgünü'nün 162'nci yılı dolayısıyla denize karanfil ve siyah çelenk bırakıldı.

Kafkas Dernekleri Federasyonu ve Samsun Çerkes Derneğince, 21 Mayıs 1864 Büyük Çerkes Soykırımı ve Sürgünü'nün 162'nci yılı nedeniyle anma programı düzenlendi.

Atakum Çobanlı İskelesi'nde toplanan vatandaşlar, Adnan Menderes Bulvarı'nda atlı kortej yürüyüşü yaptı. Yürüyüşün ardından grup, denize '1864' yazılı siyah çelenk ve karanfil bıraktı. Daha sonra Adigece ve Abazaca dua edildi.

Kafkas Dernekleri Federasyonu Başkanı Ünal Uluçay, burada yaptığı konuşmada, atalarını kaybettikleri 21 Mayıs 1864'ü andıklarını dile getirerek, "Karadeniz'in incisi Samsun'dayız. Buradan anavatana giden temsilci arkadaşlarımız da hemşehrilerimiz de var. Biz de anavatana en yakın sahil olan Samsun'da ve en fazla Çerkes nüfusunun yaşadığı ve en fazla hayatını kaybeden atalarımızın sahilinde ölmüşlerimizi yad ediyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından oratoryo ve tiyatro gösterisi yapıldı, sahilde ateş yakıldı.

Programa, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Melih Perçin, AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse, Dünya Çerkes Birliği Genel Başkan Yardımcısı Öner Yılmaz, Samsun Çerkes Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Ayrancı ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

