Çerkes Sürgününün 162. Yılı Anması

21.05.2026 21:18
Çorum'da, Çerkes halkının sürgününün 162. yılı için sessiz yürüyüş düzenlendi.

Çorum'da, Çarlık Rusyasının, stratejik açıdan önemli gördüğü Kafkaslar'dan Çerkes halkını sürgün etmesinin 162'inci yıl dönümünde sessiz yürüyüş düzenlendi.

Çorum Kafkas Kültür Derneği öncülüğünde Pir Baba Parkı'nda toplanan vatandaşlar, Çerkes bayrağıyla sürgün anısına dikilen ağacın bulunduğu Kültür Park'a yürüdü.

Dernek Başkanı Ömer İder, Çerkeslerin 21 Mayıs 1864'te sürgün edildiğini, ana vatanları Kafkasya'dan koparıldığını söyledi.

Yüz binlerce insanın yollarda hayatını kaybettiğini belirten İder, "Bir millet, büyük bir trajedi ile karşı karşıya bırakılmıştır. 21 Mayıs yalnızca bir tarih değildir. 21 Mayıs gözyaşıdır, ayrılıktır, vatansız bırakılan insanların sessiz çığlığıdır. Karadeniz'in karanlık sularında kaybolan canlarımız, sürgün yollarında toprağa düşen atalarımızın hatırasıdır." dedi.

Yalnızca geçmişi anmak için değil, hafızayı diri tutmak için anma etkinliği düzenlediklerini dile getiren İder, "Unutulan her acı, tekrar yaşanma tehlikesi taşır. Çerkes halkı yüzyıllardır kimliğini, dilini, kültürünü ve onurunu korumak için mücadele etmiştir. Bizler sürgünün çocuklarıyız ama aynı zamanda direnişin ve asaletin temsilcileriyiz. Kültürümüzü yaşatmak, dilimizi korumak, gençlerimize tarihini anlatmak hepimizin ortak sorumluluğudur." diye konuştu.

İder, "Çerkes sürgünü ve soykırımı, insanlık tarihinin en büyük trajedilerinden birisidir ve uluslararası kamuoyu tarafından tanınmalıdır. Halkımızın yaşadığı acılar görmezden gelinmemelidir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

