Çerkeş'in Belkavak ve Dağçukurören köyünde çıkan yangınlar söndürüldü.
Belkavak köyünde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce müdahale edilen yangında yaklaşık 2 dekar alan zarar gördü.
Dağçukurören köyünde de Mahmut Çal'a ait evde buzdolabından çıktığı değerlendirilen yangına itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü.
Yangınında, evde hasar oluştu.
Son Dakika › Güncel › Çerkeş'te çıkan yangınlar kontrol altına alındı - Son Dakika
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