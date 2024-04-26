Çerkeş'te muhtarlar ile Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis Toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Çerkeş'te muhtarlar ile Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis Toplantısı yapıldı

Çerkeş\'te muhtarlar ile Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis Toplantısı yapıldı

Çerkeş Belediyesi Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda, muhtarlar ve Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclisi bir araya geldi. Kaymakam Emir Osman Bulgurlu, muhtarlar ve İl Genel Meclisi üyelerine başarılar diledi. Muhtarların talep ve görüşleri dinlendikten sonra, birlik encümenine üye seçimi yapıldı ve Kiremitçi Köyü Muhtarı Mustafa Dırmukcu ile Karaşar Köyü Muhtarı Hikmet Ar, birlik encümen üyeliklerine seçildi.

26.04.2024 18:15
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Çerkeş'te muhtarlar ile Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis Toplantısı yapıldı.

Çerkeş Belediyesi Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kaymakam Emir Osman Bulgurlu, yeni seçilen ve görevlerine devam eden muhtarlarla İl Genel Meclisi üyelerine görevlerinde başarılar diledi.

Kaymakam Bulgurlu'nun konuşmasının ardından muhtarların talep ve görüşleri dinlendi.

Muhtarlar toplantısının ardından Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis Toplantısında birlik encümenine üye seçimi gerçekleştirildi.

Yapılan seçim sonucunda Kiremitçi Köyü Muhtarı Mustafa Dırmukcu ve Karaşar Köyü Muhtarı Hikmet Ar, birlik encümen üyeliklerine seçildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çerkeş'te muhtarlar ile Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis Toplantısı yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çerkeş'te muhtarlar ile Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis Toplantısı yapıldı - Son Dakika
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