Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
S.K. (42) idaresindeki 34 LG 7892 plakalı otomobil, İstanbul- Samsun kara yolu Göynükçukuru mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan O.A. (34) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Çerkeş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Çerkeş'te Takla Atan Araçta 2 Yaralı - Son Dakika
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