Çerkeş'te Zehra Anne Kreşi Açıldı

Güncel

Çerkeş Belediyesi Zehra Anne Gündüz Bakımevi hizmet vermeye başladı.

Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı, yaptığı açıklamada, kreşin alanında uzman kadrosu ile ilçeye yakıştığını belirtti.

Eğitimin önemine dikkati çeken Sopacı, "Eğitimde kreşin önemli rolü var. Bununla birlikte yaşamımızın en önemli unsurlarından bir tanesi olan kadınların iş yaşamına katılabilmesini bir ölçüde kreşler aracılığıyla sağlamış oluyoruz. Organize Sanayi Bölgesinde yaklaşık bin hanım kardeşimiz çalışıyor. Hanım kardeşlerimiz çocuklarını güvenli ve huzurlu bir ortam oluşturduğumuz Çerkeş Belediyesi Zehra Anne Gündüz Çocuk Bakımevine bırakabilir. Yine dijital teknolojinin yaşamımıza bütün şiddetiyle girdiği bir dönemde, çocuklarımızın artık sosyalleşmesi lazım. Küçücük bir çocuk eline telefonu alıyor, odasından çıkmıyor, kimseyle ilişki kurmuyor. İşte kreşler bu anlamda bizim için son derece önemli. " dedi.