Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir araçtan 31 bin adet makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığıyla mücadele kapsamında şüphe üzerine Ş.K. idaresindeki aracı durdurdu.
Araçta yapılan kontrollerde 31 bin adet makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
Son Dakika › Güncel › Çerkezköy'de 31 Bin Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika
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