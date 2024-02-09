Çerkezköy'de 405 Bin Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika
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Çerkezköy'de 405 Bin Makaron Ele Geçirildi

Çerkezköy\'de 405 Bin Makaron Ele Geçirildi

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir otomobilde yapılan aramada 405 bin makaron, 100 kilogram tütün ve 50 TAPDK bandrolü ele geçirildi. Sürücü ve bir şüpheli gözaltına alındı.

09.02.2024 13:03  Güncelleme: 13:04
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir otomobilde 405 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, ilçe merkezinde bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada 405 bin makaron, 100 kilogram tütün ve 50 TAPDK bandrolü ele geçirildi.

Sürücü ve araçta bulunan bir şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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Çerkezköy, Tekirdağ, TAPDK, Güvenlik, Suç, Hukuk, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Çerkezköy'de 405 Bin Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika
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