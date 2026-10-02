Çerkezköy\'de bayrağı çöpe atan Yasin Türk, yanıltıcı bilgi yayma suçundan tutuklandı

Çerkezköy'de bayrağı çöpe atan Yasin Türk, yanıltıcı bilgi yayma suçundan tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ Çerkezköy'de Türk bayrağını çöp konteynerine atıp paylaşım yapan Yasin Türk, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği, Türk'ü 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan tutukladı.
TUTUKLANDI
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Türk bayrağını çöp konteynerine atıp, 'Rezillik, vatan hainleri bir sürü bayrak atmışlar' şeklinde paylaşım yaptığı belirlenen Yasin Türk, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunu ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Türk, 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan tutuklandı.
Kaynak: DHA
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