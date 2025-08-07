Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, bir kişiyi mesire alanında darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, U.İ, İl Jandarma Komutanlığına giderek, Kızılpınar Mahallesi'ndeki mesire alanında tanımadığı 5 kişi tarafından darbedildiğini öne sürdü.
İhbarın ardından jandarma ekipleri, şüphelilerin R.Y, M.Ş, S.K, F.G. ve F.G. olduğunu belirledi.
Düzenlenen operasyonla 5 zanlı gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Çerkezköy'de Darbeye 5 Tutuklama - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?