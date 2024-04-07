Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ambardere mevkisinde durumundan şüphelendiği park halinde 3 aracın çevresinde arama yaptı.
Ekipler yaptıkları aramada kaçak kazı yapan T.P, İ.Z, A.Z, R.G. ve M.A'yı suçüstü yakaladı.
Zanlıların kazıda kullandığı malzemelere el konuldu.
Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Çerkezköy'de Kaçak Kazı Yapan 5 Kişi Suçüstü Yakalandı - Son Dakika
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