Çerkezköy Kadın Danışma Merkezi'nde Haziran Ayı Atölyeleri Tamamlandı - Son Dakika
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Çerkezköy Kadın Danışma Merkezi'nde Haziran Ayı Atölyeleri Tamamlandı

02.07.2026 13:48  Güncelleme: 15:14
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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Çerkezköy Kadın Danışma Merkezi’nde haziran ayı boyunca düzenlenen kadın ve çocuk atölyeleri tamamlandı. Çocuklar sanat, müzik ve oyunlarla eğlenirken anneler de el becerisi ve farkındalık eğitimlerine katıldı.

(TEKİRDAĞ) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Çerkezköy Kadın Danışma Merkezi'nde kadınlara ve çocuklara yönelik düzenlenen haziran ayı atölyeleri tamamlandı.

Çerkezköy Kadın Danışma Merkezi'nde yaz dönemine dolu dolu bir başlangıç yapılan etkinliklerde, haftanın dört günü çocuklara yönelik atölyeler düzenlenirken, anneler için de eş zamanlı eğitim ve farkındalık çalışmaları gerçekleştirildi. Yaz boyunca devam edecek programlarla çocuklar eğlenerek öğrenirken anneler de kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak programlarla bir araya gelecek.

YAZI EĞLENEREK VE ÖĞRENEREK GEÇİRİYORLAR

Farklı yaş gruplarına yönelik hazırlanan atölyelerde çocuklar; sanat, müzik, hikaye, yaratıcı drama, kitap okuma, hareket ve ritim çalışmaları, dans ve eğitsel oyunlarla hem keyifli zaman geçirdi hem de yeni beceriler kazandı. Program kapsamında çocukların sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimlerinin desteklenmesi, yaz tatilini verimli ve eğlenceli bir şekilde değerlendirmeleri amaçlandı. Anneler ise çocukları atölyelere katılırken kendileri için hazırlanan eğitim ve etkinliklere katılarak kişisel gelişimlerine katkı sağlama fırsatı buldu.

ÜRETİRKEN FARKINDALIK KAZANDILAR

Haziran ayı boyunca düzenlenen atölyelerde kadınlar; örgüden yaka ve saç aksesuarı, gözlük kılıfı yapımı gibi el becerilerini geliştiren etkinliklere katılırken, güvenilir gıdalar ve sürdürülebilir beslenme konularında da bilgilendirildi.

Ayrıca Dünya Çevre Günü kapsamında anne ve çocukların birlikte yer aldığı farkındalık etkinliğinde geri dönüşüm, sıfır atık ve çevre bilinci üzerine çeşitli uygulamalı çalışmalar gerçekleştirildi.

Düzenlenen çalışmalarla kadınların yeni beceriler kazanmaları, sağlıklı yaşam, sürdürülebilirlik ve çevre bilinci konularında farkındalıklarının artırılması hedeflenirken, katılımcılar arasındaki bilgi paylaşımı ve dayanışma da güçlendirildi.

Kaynak: ANKA

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, Çerkezköy, Güncel, Müzik, Çocuk, Kadın, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çerkezköy Kadın Danışma Merkezi'nde Haziran Ayı Atölyeleri Tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çerkezköy Kadın Danışma Merkezi'nde Haziran Ayı Atölyeleri Tamamlandı - Son Dakika
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