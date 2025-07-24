Çerkezköy'de Kredi Kartı Dolandırıcılığı: 4 Şüpheli Tutuklandı

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde alkollü işletmede, müşterilerin hesap ödemek üzere verdikleri kredi kartlarından izinsiz para çeken 4 şüpheli, tutuklandı.

Çerkezköy'de İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, alkollü bir restoranda müşterilerin hesap ödemek için verdikleri kredi kartlarından, izinsiz şekilde para çekildiği ihbarını aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekiplerin yaptığı operasyonda, farklı işletmelerin POS cihazları üzerinden birden fazla yüklü miktarda para çekildiği tespit edildi. Yapılan detaylı incelemede müşterilerden hesap tahsil etmek amacıyla alınan kredi kartlarından taksi ve market pos cihazları aracılığıyla çekimler yapıldığı hesap dökümlerinde ortaya çıktı. Yapılan kontrollerde bir müşterinin kredi kartından 13 farklı işlemle toplam 144 bin TL çekildiği görüldü.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Polis, işletme sahibi, mesul müdür, çalışan, taksi şoförü ve market işlemecisinin de aralarında bulunduğu 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Çerkezköy Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden F.G., Z.Y., A.Y. ve Ç.A. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber – Kamera: Onur KAYA/ ÇERKEZKÖY (Tekirdağ),