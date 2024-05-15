Çerkezköy'de Makaron Kaçakçılığı Operasyonu - Son Dakika
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Çerkezköy'de Makaron Kaçakçılığı Operasyonu

Çerkezköy\'de Makaron Kaçakçılığı Operasyonu

Çerkezköy ilçesinde yapılan operasyonda bir iş yerinde 36 bin 960 makaron ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Operasyonda bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

15.05.2024 08:49
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Çerkezköy ilçesinde 36 bin 960 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bir iş yerinde yaptıkları aramada 36 bin 960 makaron ele geçirdi.

Bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Çerkezköy'de 2 ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Çerkezköy ilçesinde evinde 2 ruhsatsız tüfek ele geçirilen kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih Mahallesi'nde bir evde yaptığı aramada, 2 ruhsatsız tüfek ve 22 tüfek fişeği ele geçirdi.

Ev sahibi gözaltına alındı.

- Saray'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Saray ilçesinde evinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kemalpaşa Mahallesi'nde S.B'nin evinde arama yaptı.

Aramada, ruhsatsız tabanca ve 143 tabanca fişeği ele geçirildi.

Ev sahibi gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çerkezköy'de Makaron Kaçakçılığı Operasyonu - Son Dakika

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