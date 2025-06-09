Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
İ.D'nin kullandığı 59 ALN 311 plakalı motosiklet, Hayri Batur Caddesi'nde C.Ç. idaresindeki 34 DM 4511 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan motosiklet sürücüsü İ.D. ve motosikletteki yolcu A.K, sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Son Dakika › Güncel › Çerkezköy'de Motosiklet ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı - Son Dakika
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