Çerkezköy'de rehberlik toplantısında Müdür Yeniyol hizmetlerin önemine dikkati çekti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çerkezköy'de rehberlik toplantısında Müdür Yeniyol hizmetlerin önemine dikkati çekti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çerkezköy\'de rehberlik toplantısında Müdür Yeniyol hizmetlerin önemine dikkati çekti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çerkezköy Rehberlik ve Araştırma Merkezi, 2026-2027 eğitim öğretim yılı rehber öğretmenler ve psikolojik danışmanlar toplantısı düzenledi. Toplantıda İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol, rehberlik hizmetlerinin önemine dikkati çekti; rehberlik planlamaları ele alındı.

Çerkezköy Rehberlik ve Araştırma Merkezi tarafından 2026-2027 eğitim öğretim yılı rehber öğretmenler ve psikolojik danışmanlar toplantısı düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol da katıldı.

Yeniyol, toplantıda yaptığı değerlendirmede, öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra sosyal, duygusal ve psikolojik gelişimlerini destekleyen rehberlik hizmetlerinin önemine dikkati çekti.

Rehber öğretmenler ve psikolojik danışmanların okul ikliminin güçlendirilmesindeki rolüne değinen Yeniyol, yeni eğitim öğretim yılının eğitim camiasına hayırlı ve başarılı olması temennisinde bulundu.

Toplantıda, yeni eğitim öğretim yılında yürütülecek rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri, koruyucu ve önleyici rehberlik çalışmaları ile öğrencilerin gelişim süreçlerine yönelik planlamalar ele alındı.

Ayrıca akran nezaketinin yaygınlaştırılması, öğrenciler arasında saygı, empati ve iş birliğinin güçlendirilmesi ile güvenli ve sağlıklı okul ikliminin oluşturulmasına yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Kaynak: AA
Eğitim Öğretim YılıRehberEğitimGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Serdal Adalı’dan yayın ihalesi uyarısı: Kulüpler 10 yıl önceki rakamları bekliyor Serdal Adalı'dan yayın ihalesi uyarısı: Kulüpler 10 yıl önceki rakamları bekliyor
Abdurrezzak’ın ölümüne neden olan hemşireler içerde çürüyecek Abdurrezzak'ın ölümüne neden olan hemşireler içerde çürüyecek
Sağlık çalışanlarının 10 yıllık birikimi buhar oldu Her birinin zararı 15 milyon lira Sağlık çalışanlarının 10 yıllık birikimi buhar oldu! Her birinin zararı 15 milyon lira
Sahte polis ve savcı tuzağıyla 5,5 milyon TL dolandırdılar İki şüpheli İstanbul’da yakalandı Sahte polis ve savcı tuzağıyla 5,5 milyon TL dolandırdılar! İki şüpheli İstanbul'da yakalandı
ABD askerleri dizlerinin üzerine çöktüğü görüntü büyük tartışma yarattı ABD askerleri dizlerinin üzerine çöktüğü görüntü büyük tartışma yarattı
WhatsApp duyurdu: 1 Ekim’den itibaren mesaj başına ücret alınacak WhatsApp duyurdu: 1 Ekim’den itibaren mesaj başına ücret alınacak
10:07
Fenerbahçe’den transfer yasağıyla ilgili ilk açıklama İşte cezanın nedeni
Fenerbahçe'den transfer yasağıyla ilgili ilk açıklama! İşte cezanın nedeni
09:54
Maçın önüne geçen görüntü Kerem ile Yunus yan yana
Maçın önüne geçen görüntü! Kerem ile Yunus yan yana
09:05
Fon soruşturmasında 4 kişi daha tutuklandı, toplam sayı 51’e yükseldi
Fon soruşturmasında 4 kişi daha tutuklandı, toplam sayı 51'e yükseldi
09:04
Fransa yenilgisi Arda Güler’i yıktı Maç sonu hedefi açıkladı
Fransa yenilgisi Arda Güler'i yıktı! Maç sonu hedefi açıkladı
08:53
Almanya’yı karıştıran Türk kadın 5,9 milyon euroluk servete el konuldu
Almanya’yı karıştıran Türk kadın! 5,9 milyon euroluk servete el konuldu
08:28
Fransa kazandı, Zidane kötü haberi verdi Mbappe kampı terk ediyor
Fransa kazandı, Zidane kötü haberi verdi! Mbappe kampı terk ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2026 10:09:43. #.0.3#
SON DAKİKA: Çerkezköy'de rehberlik toplantısında Müdür Yeniyol hizmetlerin önemine dikkati çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei