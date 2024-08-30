Çerkezköy\'de silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
Kocameşe Mesire Alanı'nda, A.M. (19) ile aralarında husumet olduğu öğrenilen Y.S. (18) tartıştı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Y.S, pompalı tüfekle A.M'ye ateş etti.
Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde A.M'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yerinden kaçan Y.S, ilçe merkezinde jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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