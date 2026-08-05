Çerkezköy'de Takla Atan Araçta Sürücü Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çerkezköy'de Takla Atan Araçta Sürücü Yaralandı

Çerkezköy\'de Takla Atan Araçta Sürücü Yaralandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kontrolden çıkan otomobil takla atarak durdu. Sürücü M.U. hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

M.U. idaresindeki 59 KF 585 plakalı otomobil, 1'nci Cadde üzerinde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Karşı şeride geçen otomobil, takla atarak yol kenarında durabildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan M.U. sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otomobil kullanılamaz hale gelirken, araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaynak: AA

Acil Durum, Güncel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çerkezköy'de Takla Atan Araçta Sürücü Yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kırım’da asker ateş açtı: 4 ölü Kırım'da asker ateş açtı: 4 ölü
Asfalt şantiyesindeki ihmal, şantiye şefinin sonu oldu Asfalt şantiyesindeki ihmal, şantiye şefinin sonu oldu
Yapay zekaya meydan okudu: Çalması için 100 Bitcoin verdi Yapay zekaya meydan okudu: Çalması için 100 Bitcoin verdi
Derin Mermerci’den olay yaratacak açıklama: Önce yalı, şimdi de bu Derin Mermerci'den olay yaratacak açıklama: Önce yalı, şimdi de bu
SPK’nın yasakladığı referans sistemi Crypto.com’un Türkçe sayfasında SPK’nın yasakladığı referans sistemi Crypto.com’un Türkçe sayfasında
Özgür Özel rakam verdi İşte Yeni Parti’nin 5 günde topladığı bağış Özgür Özel rakam verdi! İşte Yeni Parti'nin 5 günde topladığı bağış

10:31
Avcılar Belediyesi’ne operasyon: 13 şüpheli gözaltında
Avcılar Belediyesi'ne operasyon: 13 şüpheli gözaltında
10:28
Fatih Terim’in aile mutluluğu Eşi ve kızlarıyla şarkı söyledi
Fatih Terim'in aile mutluluğu! Eşi ve kızlarıyla şarkı söyledi
10:02
LGS tercih sonuçları açıklandı
LGS tercih sonuçları açıklandı
09:20
Şehit yakınları ve gaziler için yeni düzenleme Maaşlar artıyor, haklar genişliyor
Şehit yakınları ve gaziler için yeni düzenleme! Maaşlar artıyor, haklar genişliyor
09:13
70 bin TL hesap ödediler, mekandan kovuldular Şoke eden Rahmi Koç iddiası
70 bin TL hesap ödediler, mekandan kovuldular! Şoke eden Rahmi Koç iddiası
08:24
İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne operasyon Veli Ağbaba’nın ağabeyi dahil 2 kişi gözaltında
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon! Veli Ağbaba'nın ağabeyi dahil 2 kişi gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2026 10:39:19. #7.13#
SON DAKİKA: Çerkezköy'de Takla Atan Araçta Sürücü Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.