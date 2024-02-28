Çerkezköy'de Uyuşturucu Operasyonu, Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Çerkezköy'de Uyuşturucu Operasyonu, Şüpheli Gözaltına Alındı

Çerkezköy\'de Uyuşturucu Operasyonu, Şüpheli Gözaltına Alındı

Çerkezköy ilçesinde polis ekipleri, Gültepe Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri T.H'yi durdurarak üst araması yaptı. Şüphelinin üst aramasında 15 gram eroin ele geçirildi ve gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Aynı gün Çorlu'da yapılan asayiş uygulamasında ise Şeyh Sinan Mahallesi'nde durdurulan bir otomobilde bulunan E.C.U'nun üst aramasında ruhsatsız bir tabanca ele geçirildi ve şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

28.02.2024 17:05
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Çerkezköy ilçesinde uyuşturucu madde ile yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Polis ekipleri Gültepe Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği T.H'yi durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında 15 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Çorlu'da ruhsatsız tabanca taşıyan şüpheli gözaltına alındı.

Şeyh Sinan Mahallesi'nde asayiş uygulaması yapan polis ekipleri bir otomobili durdurdu.

Otomobilde bulunan E.C.U'nun üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Çorlu, Gözaltı, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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