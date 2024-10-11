Çerkezköy\'deki Kozmetik Fabrikasında Yangın

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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, kozmetik üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı

Yalıboyu Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir kozmetik fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına 20 itfaiye aracıyla müdahale edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin 2,5 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Ekiplerin bölgede soğutma çalışması sürüyor.