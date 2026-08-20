Çerkezköy\'e Yeni Anaokulu

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Narin Tekstil Endüstri A.Ş tarafından 8 derslikli anaokulu yaptırılacak.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde Hazine adına kayıtlı ve Milli Eğitim Bakanlığına tahsisli arsa üzerine yapılacak anaokuluna ilişkin protokol, Tekirdağ Valiliğinde düzenlenen törenle imzalandı.

Protokolü, Vali Recep Soytürk, Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Özgür Parıltı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ali Kemal Atlı, Narin Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Oya Narin ile Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Narin imzaladı.

Törende konuşan Oya Narin, eğitim alanındaki hayır faaliyetlerini sürdürdüklerini belirterek, Türkiye'nin farklı illerinde 8 okullarının bulunduğunu ve bu okullarda yaklaşık 8 bin öğrencinin eğitim gördüğünü söyledi.

Vali Soytürk ise hayırseverlerin desteğiyle Tekirdağ'a yeni eğitim alanları kazandırıldığını ifade ederek, çocukların daha iyi imkanlarda eğitim görmesi için çalışmaların sürdürüleceğini kaydetti.

Törene, eski Devlet ve Orman Bakanı Ersin Taranoğlu, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Abdullah Nair ve Narin Tekstil yetkilileri katıldı.