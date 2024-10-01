Çerkezköy ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gazi Osman Paşa Mahallesi'nde belirledikleri evde arama yaptı.
Aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Ev sahibi Ş.D. gözaltına alındı.
Ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Çorlu ilçesinde bir şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cemaliye Mahallesi'nde şüphe üzerine T.Ö'yü durdurdu.
Üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi
Çorlu ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Muhittin Mahallesi'nde şüphe üzerine M.F'yi durdurdu.
Üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Çerkezköy ve Çorlu'da Uyuşturucu Baskını - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?