Çermik Belediyesinin Aile Destek ve Danışma Merkezi ücretsiz danışmanlık sunacak

Çermik Belediyesinin Aile Destek ve Danışma Merkezi ücretsiz danışmanlık sunacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çermik Belediyesince açılan Aile Destek ve Danışma Merkezi'nde aile, psikolojik ve hukuki danışmanlık ücretsiz sunulacak. Merkezde kadın, çocuk, engelli ve yaşlılara yönelik destek çalışmaları yürütülecek ve eğitim seminerleri düzenlenecek.
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde Aile Destek ve Danışma Merkezi açıldı.
Çermik Belediyesince aile yapısını güçlendirmek ve vatandaşlara psikososyal destek sunmak amacıyla Aile Destek ve Danışma Merkezi hizmete girdi.
Merkezde, aile danışmanlığı, psikolojik danışmanlık ve hukuki rehberlik hizmetleri ücretsiz sunulacak.
Merkezde ayrıca kadın, çocuk, engelli ve yaşlı bireylere yönelik destek çalışmaları yürütülecek, eğitim seminerleri düzenlenecek.
Kaynak: AA
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