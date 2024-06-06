Çermik ilçesinde Okullar Yarışıyor yarışmasının finali yapıldı - Son Dakika
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Çermik ilçesinde Okullar Yarışıyor yarışmasının finali yapıldı

Çermik ilçesinde Okullar Yarışıyor yarışmasının finali yapıldı

Çermik ilçesinde düzenlenen Okullar Yarışıyor yarışmasının finali, 17 okuldan toplam 85 öğretmenin katılımıyla gerçekleştirildi. Cumhuriyet İlkokulu birinci olarak ödül kazandı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bozdağan, öğretmenlerin katılabileceği ve izleyebileceği programların devam edeceğini belirtti.

06.06.2024 17:58
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Çermik ilçesinde Okullar Yarışıyor yarışmasının finali yapıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 17 okuldan toplam 85 öğretmenin katıldığı yarışma, Şehit Ömer Yaman Ortaokulu Konferans Salonunda düzenlendi.

Eleme usulü ile yaklaşık bir aydır devam eden yarışmanın finali gerçekleştirildi. Finale kalan Atatürk Ortaokulu ve Cumhuriyet İlkokulu birincilik için yarıştı. Cumhuriyet İlkokulu, yarışmanın birincisi oldu. Yarışmada finale kalan öğretmenlere çeşitli ödüller verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bozdağan, ilçdeki öğretmenlerin katılabilecekleri ve izleyebilecekleri bir programı düzenlemekten keyif aldıklarını belirterek, sosyal ve kültürel etkinliklerin devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: AA

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