Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen "Çermik Geleneksel Bölge Karate Turnuvası" başladı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Karate Federasyonu, Çermik Kaymakamlığı ve Çermik Belediyesinin katkıları ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen turnuvaya 11 ilden 550 sporcu katıldı.
Turnuva kapsamında yapılan müsabakalarda sporcular, minikler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde mücadele veriyor.
Turnuva, yarın yapılacak müsabakalarla sonlanacak.
Son Dakika › Güncel › Çermik'te Geleneksel Karate Turnuvası Başladı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?