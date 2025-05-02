Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde sağanak ve dolu etkili oldu.
İlçe merkezinde akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü yağış etkisini artırdı.
Sağanak nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
Sağanağın ardından etkisini gösteren dolu nedeniyle ilçe merkezinde yollar adeta beyaza büründü.
Son Dakika › Güncel › Çermik'te Sağanak ve Dolu Etkili Oldu - Son Dakika
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