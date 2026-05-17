Çermik\'teki Şelaleler Ziyaretçilerini Bekliyor

17.05.2026 11:39
Yağışlarla debisi artan Şeyhandede ve Yabanardı şelaleleri, doğa tutkunlarına güzellik sunuyor.

BESTAMİ BODRUK/BİLAL ÇELİKTEN - Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde etkili olan yağışlarla debisi artan Şeyhandede ve Yabanardı şelaleleri, doğa tutkunlarını bekliyor.

Şeyhandede ve Yabanardı şelaleleri, kaplıcaları, kaya tırmanışı ve rafting tutkunlarının yeni rotası Sinek Çayı ve Kanyonu, efsanelere konu olan ve peribacalarını andıran Gelincik Dağı ile öne çıkan Çermik ilçesini yılın her mevsimi yerli ve yabancı turistler ziyaret ediyor.

Son yıllarda iklim değişikliği, yağış azlığı ve buharlaşmadan etkilenen Şeyhandede ve Yabanardı şelalelerinin debisi önceki yıllarda azaldı. Kış aylarında kar, mart, nisan ve mayısta etkili olan yağmur, şelalelerin yanı sıra Sinek Çayı'na adeta can suyu oldu.

Şelaleler, ilkbaharda güzel manzaralar sunuyor.

Diyarbakır'ın önemli turizm destinasyonu olan Çermik ilçesinde işletmeler ziyaretçilere hizmet vermek için hazırlıklarını sürdürürken, doğa turizminde hareketliliğin esnafın yüzünü güldürmesi bekleniyor.

"Debileri çok yükseldi"

Çermik Kaymakamı Adem Karataş, AA muhabirine, Çermik'in şelaleleri, doğası ve kaplıcalarıyla bölgenin önemli turizm rotalarından olduğunu söyledi.

Son yıllarda yaşanan yağış azlığı ve kuraklığın etkisinin hayatın her alanında olduğu gibi turizme de yansıdığını belirten Karataş, "Hamdolsun bu yıl son yıllarda görülmemiş bir kar yağışı aldık. Ardından yağmurlar devam etti ve bereketli nisan yağmurlarımızı aldık. Bu manada doğamız eşsiz bir güzelliğe sahip oldu. Akmayan şelalelerimiz de canlandı. Akanların da debileri çok yükseldi." dedi.

Yağışların turizme yansımasını da değerlendiren Karataş, şunları kaydetti:

"Her yıl misafir ağırlayan ilçelerden biriyiz. Çermik, bölgemizde turizm destinasyonlarından biri. Bu yağışlarla beraber suyun artması, akmayan şelalelerimizin akmaya başlaması birçok rotada elimizi güçlendirdi. Bu manada daha çok turist bekliyoruz. İnşallah güzel ve verimli olacağını düşünüyoruz."

Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu da mevsimsel yağışlarla şelalelerin akışının değiştiğini dile getirdi.

Geçen yıla göre daha fazla turist beklediklerini belirten Karamehmetoğlu, "Şelalelerimiz çok güzel, Sinek Çayımız mükemmel. Geçen yıl şelaleler, Sinek Çayı ve kaplıcalarda 500 bin misafir ağırladık. Bu sene 600 bin misafir bekliyoruz. İnanıyorum ki sadece şelaleleri 50 bin kişi ziyaret etse bu 200 bin kişi olacak." diye konuştu.

Karamehmetoğlu, ilçenin turizm potansiyelinin ve altyapısının güçlendirilmesi için de ilgili bakanlıklarla birçok projeyi hayata geçirmek için çalışma yürüttüklerini sözlerine ekledi.

İlçede esnaflık yapan Cuma Çiftçi ise bu yıl bereketli yağışlarla yoğun bir sezon beklediklerini söyledi.

Turizm sezonunun da erken açılacağını dile getiren Çiftçi, "İlçemizde yoğun bir kalabalık var. Gurbetçilerimiz de gelmeye başladı." dedi.

Şanlıurfa'dan ailesiyle şelaleleri görmeye gelen Osman Aker, bu yıl şelalenin yoğun yağışla çok güzel aktığını belirtti.

Kaynak: AA

