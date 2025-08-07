Çermikte 106 Öğrenci LGS\'de Başarı Elde Etti

Çermik Milli Eğitim Müdürü Murat Bozdoğan, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında liselere yerleşen 106 öğrenciyi tebrik etti.

Bozdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, ilçede liselere yerleşen 106 öğrencinin başarısını kutladığını belirtti.

Bozdoğan, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimizin azmi, öğretmenlerimizin emeği ve velilerimizin desteği sayesinde bu güzel başarılar elde edildi. Eğitim hayatlarının bundan sonraki aşamasında da kendilerine üstün başarılar diliyorum. Çocuklarımız bizim geleceğimizdir. Onların iyi bireyler olarak yetişmeleri için elimizden gelen tüm gayreti göstermeye devam edeceğiz. Eğitimde feda edilecek tek bir fert bile yoktur. İlçe genelinde LGS yerleştirme sürecinin başarıyla tamamladık. Tercih sürecinde öğrencilere rehberlik eden okul yönetimleri ve rehber öğretmenlere de teşekkür ediyorum."