Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde Yeni Laboratuvarlar Açıldı

İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa bünyesindeki Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nde kurulan Robotik Simülasyon, Tıbbi Beceri ve Eğitim Laboratuvarları ile Sporcu Sağlığı Merkezi hizmete girdi.

Açılış kapsamında hastanede düzenlenen etkinlikte, öğrencilerin kullanımına sunulan yeni derslikler ve okuma salonları da tanıtıldı.

Üç bölümden oluşan "Robotik Simülasyon, Tıbbi Beceri ve Eğitim Laboratuvarları"nın ameliyathane kısmında 7 ameliyat masası bulunuyor. Ameliyathanede, cerrahi branşlarda kullanılan mikroskop, endoskopi kulesi, aspiratör cihazları ve cerrahi setlerle uygulamalı eğitimler verilecek, kadavra üzerinde cerrahi uygulama ve simülasyon eğitimleri gerçekleştirilebilecek.

Robotik simülasyon alanında, eğitim robotu aracılığıyla robotik cerrahiye yönelik eğitimler ve sertifikasyon programları düzenlenecek. Bu alanda, genel cerrahi, kadın hastalıkları ve doğum ile üroloji branşlarına yönelik simülatörler, laparoskopi kutuları ile çeşitli tıbbi eğitim maketleri de yer alıyor.

Hazırlık odasında ise cerrahi eğitimlerde kullanılacak aletler muhafaza edilip kullanıma hazırlanırken, kadavralar da uygun koşullarda saklanıyor.

Sporcu Sağlığı Merkezi'nde de spor ve egzersizle ilişkili yaralanmaların tanı, tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinin yanı sıra sporcuların genel sağlık durumlarının değerlendirilmesine yönelik hizmet verilecek.

Merkezde, spora katılım ve lisans muayeneleri, sportif performans değerlendirmeleri, egzersiz reçetelendirmesi, sporcu beslenmesi danışmanlığı ile fiziksel uygunluk ve performans testleri gerçekleştirilecek.

Robotik cerrahi alanında önemli bir merkez

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, AA muhabirine, Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin robotik cerrahi alanında Türkiye'nin önemli merkezlerinden biri olduğunu belirtti.

Fakültenin ameliyathanelerinde iki robot bulunduğunu aktaran Aydın, "Bugün, arkamda gördüğünüz üçüncü robotu da bünyemize katmış oluyoruz. Ama bu robot bir eğitim robotu. Burada eğitimler verilecek, cerrahlar yetiştirilecek. Her alanda, değişik branşlarda cerrahların yetişmesi bu robotla sağlanmış olacak." dedi.

Aydın, robotik cerrahinin son yıllarda önem kazandığını, hastaların tercih ettiği ve birçok avantaj sunan bir yöntem haline geldiğini söyledi.

Merkezde simülasyon laboratuvarlarının da olduğunu aktaran Aydın, "Yani bir cerrahın farklı ameliyat tekniklerini deneyeceği, ultrason, değişik görüntüleme yöntemlerini uygulayacağı bir merkezin de açılışını gerçekleştirmiş oluyoruz. Burada birçok doku organ modelleri görüyorsunuz. Bunların çoğu Cerrahpaşa Araştırma Simülasyon ve Tasarım Merkezi'nde (CAST) üretilmiş modeller." ifadelerini kullandı.

Spor Hekimliği Ana Bilim Dalı bünyesinde hizmete giren Sporcu Sağlığı Merkezi'nde ise sporcuların testlerinin yapılacağını aktaran Aydın, spor yaralanmalarının tespit edilerek tedavi süreçlerinin yürütüleceğini söyledi.

Açılışa İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emin Köse de katıldı.