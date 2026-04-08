Çeşitli Mahallelerde İrtifak Alanları ve Pilon Yerleri İlan Edildi

2025 yılına ait ilanlarda, çeşitli mahallelerde irtifak alanları ve pilon yerleri belirlenmiştir. Kantarma mahallesinde, 146 ada 36 parselde Abbas Şahindal'a ait 4,41 m² pilon yeri ve 1.165,04 m² irtifak alanı ilan edilmiştir. Aynı mahallede, 146 ada 43 parselde Ali Tilki'ye ait 838,04 m² irtifak alanı ve 146 ada 42 parselde İbrahim Cibil ve diğerlerine ait 4,41 m² pilon yeri ile 1.712,22 m² irtifak alanı kaydedilmiştir.

Karahasanuşağı mahallesinde, 107 ada 1 parselde Mustafa Güngören'e ait 1.165,56 m² irtifak alanı ve 108 ada 8 parselde Hasan Doğan'a ait 8,82 m² pilon yeri ile 2.824,59 m² irtifak alanı belirlenmiştir. Dervişçimli mahallesinde, 104 ada 1 parselde Ali Gül Aslan'a ait 1.848,58 m² irtifak alanı ilan edilmiştir. Akbayır mahallesinde, 171 ada 118 parselde K. A. S Süt Hayvancılığı ve Süt Ürünleri Pazarlama Ticaret Sanayi Ltd. Şti.'ye ait 385,09 m² irtifak alanı ve 171 ada 134 parselde Mehmet Ali Tel'e ait 4,41 m² pilon yeri ile 1.165,04 m² irtifak alanı kaydedilmiştir.

Karamağara mahallesinde, 3932 ada 48 parselde İbrahim Aksu'ya ait 6,10 m² pilon yeri ile 683,99 m² irtifak alanı ve 3932 ada 42 parselde Hulusi Doğan'a ait 3,23 m² pilon yeri ile 753,87 m² irtifak alanı belirlenmiştir. Aynı mahallede, 3932 ada 35 parselde Yeter Baltacı ve diğerlerine ait 273,06 m² irtifak alanı ve 3932 ada 33 parselde Mehmet Dağlı'ya ait 271,91 m² irtifak alanı ilan edilmiştir. Fakıoğlu mahallesinde, 2517 ada 23 parselde Mustafa Yılmaz ve diğerlerine ait 4,80 m² pilon yeri ile 50,39 m² irtifak alanı ve 2517 ada 14 parselde Tebernuş Kaya'ya ait 4,84 m² pilon yeri ile 96,36 m² irtifak alanı kaydedilmiştir.

Alkayaoğlu mahallesinde, 107 ada 42 parselde Ömer Yüksel'e ait 4,41 m² pilon yeri ile 1.165,04 m² irtifak alanı ve 107 ada 39 parselde Durmuş Yüksel'e ait 247,54 m² irtifak alanı belirlenmiştir. Aynı mahallede, 107 ada 33 parselde Hürü Bulut'a ait 323,58 m² irtifak alanı ve 107 ada 29 parselde Hamit Yıldız'a ait 467,48 m² irtifak alanı ilan edilmiştir. Kangal mahallesinde, 3777 ada 6 parselde Emine Altun'a ait 9,03 m² pilon yeri ile 1.673,31 m² irtifak alanı ve 3782 ada 2 parselde Mustafa Karabay'a ait 62,00 m² irtifak alanı kaydedilmiştir.

Hasanalili mahallesinde, 128 ada 14 parselde Hasan Doğan'a ait 154,49 m² irtifak alanı ve Osmangazi mahallesinde, 171 ada 133 parselde Gülüş Öztunç'a ait 78,12 m² irtifak alanı belirlenmiştir. Dağdere mahallesinde, 177 ada 5 parselde Döne Kılınç ve diğerlerine ait 82,25 m² irtifak alanı ve 162 ada 4 parselde Hasan Küsmüş'e ait 1,60 m² pilon yeri ile 162,59 m² irtifak alanı ilan edilmiştir. Bu ilanlar, ilgili maliklerin mülkiyet haklarını ve alan kullanımlarını resmi olarak duyurmaktadır.