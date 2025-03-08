Çeşme Belediye Başkanı Kadın-Erkek Eşitliği Protokolü İmzaladı

(İZMİR) - Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR) Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı Protokolü'nü imzalayan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, göreve geldikleri ilk günden bu yana kadınların sosyal, kültürel ve ekonomik alanda hayatına katkı sağlayabilecek alanlar yaratmaya devam ettiklerini söyledi.

CEMR Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı Protokolü, Denizli tarafından imzalandı. Protokolün imza töreninde Denizli'nin yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Banu Ayhan, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, oda ve dernek temsilcileri ile çok sayıda yurttaş da yer aldı.

Aralık ayı Meclis Toplantısı'nda oy birliği ile alınan kararın ardından Belediye Meclis Salonu'nda dün CEMR Belgesi'ni imzalayan Denizli, Çeşmeli kadınlara ulaşma ve yerel yönetim olarak daha erişilebilir olma amacıyla çalıştıklarını da aktararak, şunları söyledi:

"Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana kadınlarla daha yakın temas kurabilmek için çalışmalar yürütüyoruz. Her mahalleyi bizzat ziyaret ediyor, kadınlarımızın sosyal, kültürel ve ekonomik hayatına katkı sağlayabilecek alanlar yaratmaya çalışıyoruz. Bunun için atıl durumdaki alanları kadınlarımızın ihtiyaçlarına göre dönüştürerek değerlendirmeyi önceliklendiriyoruz. Kültür-sanat faaliyetlerinin yanı sıra kadın istihdamını artıracak projeler geliştiriyor, kadınların iş gücüne katılımını teşvik ediyor ve girişimcilik faaliyetlerini destekliyoruz."

Denizli, protokolün Çeşme ve ilçeliler için hayırlı olması temennisinde bulunarak sözlerini noktaladı.