Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Alaçatı'da esnaf ve vatandaşları ziyaret etti - Son Dakika
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Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Alaçatı'da esnaf ve vatandaşları ziyaret etti

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Alaçatı\'da esnaf ve vatandaşları ziyaret etti

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Alaçatı Çarşı ve Alaçatı Pazar Yeri'nde esnaf ve vatandaş ziyaretinde bulundu. Başkan Denizli, Alaçatılıların ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek, 'Komşularımızın ve esnafımızın refahı ve huzuru için çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve sizlerin her zaman yanındayız. Esnafımızın daha iyi koşullarda hizmet vermesi; daha temiz, daha düzenli ve daha güvenli bir Çeşme için elimizden gelen her şeyi yapacağız' dedi.

03.06.2024 17:28  Güncelleme: 17:31
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(İZMİR)- Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Alaçatı Çarşı ve Alaçatı Pazar Yeri'nde esnaf ve vatandaş ziyaretinde bulundu. Başkan Denizli, Alaçatılıların ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek, "Komşularımızın ve esnafımızın refahı ve huzuru için çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve sizlerin her zaman yanındayız. Esnafımızın daha iyi koşullarda hizmet vermesi; daha temiz, daha düzenli ve daha güvenli bir Çeşme için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli,  Alaçatı Çarşı ve Alaçatı Pazar Yeri'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Denizli, vatandaş ve esnafın taleplerini ve sorunlarını dinledi, çözüm önerileri üzerine konuştu. Denizli, Alaçatı Mahalle Muhtarı Emin Özen'i de ziyaret ederek daha yaşanabilir bir Alaçatı için çalışmalarına birlikte devam edeceklerini belirtti.

"Çalışmalarımızı ivedilikle sürdürüyoruz"

Tüm gün süren ziyarette incelemelerde bulunarak, Alaçatılıların ihtiyaçlarını yerinde tespit eden Başkan Denizli, Çeşmelilerin sesi olmak, ihtiyaçlarını anlamak ve kalıcı çözümler bulmak için çalışmalarını ivedilikle sürdürdüklerini ifade ederek şunları söyledi:

"Bizler, Çeşme'nin güzelliklerini korumak ve geliştirmek için varız. Komşularımızın ve esnafımızın refahı ve huzuru için çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve sizlerin her zaman yanındayız. Esnafımızın daha iyi koşullarda hizmet vermesi; daha temiz, daha düzenli ve daha güvenli bir Çeşme için çalışmaya devam ediyoruz. Sizlerin de katkıları ve desteği ile Çeşme'mizi daha da ileriye taşımak, daha güzel bir yer haline getirmek için kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Alaçatı'da esnaf ve vatandaşları ziyaret etti - Son Dakika

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