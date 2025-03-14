Çeşme Belediye Başkanı, Tıp Bayramı'nı Sağlık Çalışanlarıyla Kutladı

(İZMİR) - Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla ilçede görev yapan sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

Başkan Denizli, İlçe Sağlık Müdürlüğü, Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi ve Çeşme Medicana Tıp Merkezi'ni ziyaret ederek, sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı'nı kutladı.

Başkan Denizli, ilk olarak İlçe Sağlık Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Emin Bostan ve ekibi ile bir araya geldi. Başkan Denizli ardından Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Cihan Aslan ve Çeşme Medicana Tıp Merkezi Başhekimi Op. Dr. Hüseyin Serhat Kerman ve hastane yönetimi ile buluştu.

Denizli, daha sonra sağlık çalışanlarını görevleri başında ziyaret ederek, Tıp Bayramı'nı kutladı. Denizli, sağlık emekçilerine çiçek takdiminde bulundu.

Tüm sağlık çalışanlarının bayramını kutlayan Denizli, şunları kaydetti:

"Emeğiniz paha biçilemez"

"Siz kıymetli sağlık emekçilerimiz, hayat kurtarmak için gece gündüz demeden fedakarca çalışıyor, büyük bir özveri ile görevinizi yerine getiriyorsunuz. Pandemide gösterdiğiniz fedakarlığı asla unutamayız. Emeğiniz, gösterdiğiniz özveri ve çaba paha biçilemez. Sizlere minnettarız. Bu anlamlı günde, kıymetli hekimlerimize ve tüm sağlık emekçilerimize emekleri için gönülden teşekkür ediyor, 14 Mart Tıp Bayramı'nızı en içten dileklerimle kutluyorum. Sağlık çalışanlarımızın hak ettikleri değeri görmeleri ve daha iyi şartlarda mesleğini icra etmesi en büyük temennimiz. İyi ki varsınız."