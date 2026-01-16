Çeşme'de Hayvan Hakları İçin Sürdürülebilir İş Birliği

(İZMİR) - Çeşme Belediyesi, ÇESAL ve paydaş kurumlarla hayvan haklarında sürdürülebilir iş birliği protokolü imzaladı

Çeşme Belediyesi, hayvan haklarının korunması, sahipsiz ve yardıma muhtaç hayvanların yaşam koşullarının iyileştirilmesi amacıyla önemli bir iş birliğine imza attı. Çeşme Kent Konseyi Hayvan Hakları Komisyonu, Çeşme Alaçatı Doğa ve Hayvanseverler Derneği (ÇESAL) ve ARES Hayvan Koruma ve Yaşam Derneği ile imzalanan protokol, Çeşme'de hayvan hakları alanında kalıcı, bağlayıcı ve kurumsal bir ortaklık oluşturmayı hedefliyor.

İmzalanan protokol; kısırlaştırma, tedavi, rehabilitasyon, sahiplendirme, gönüllü organizasyonu ve kamuoyu farkındalığı başta olmak üzere hayvan refahına yönelik çalışmaların belediye–sivil toplum iş birliğiyle, şeffaf ve sürdürülebilir biçimde yürütülmesini kapsıyor.

"Bu mesele kişilere değil, geleceğe ait"

İmza töreninde konuşan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, hayvan hakları konusunda göreve geldikleri günden bu yana önemli adımlar attıklarını ancak eksiklerin de farkında olduklarını vurguladı. Başkan Denizli, protokolün tam da bu noktada hayata geçirildiğini belirterek şunları söyledi:

"Hayvan hakları meselesinde yetebildiğimiz uygulamalar da oldu, yetemediğimiz alanlar da… Özellikle kısırlaştırma, tıbbi malzeme ve yakalama süreçlerinde yaşanan zorluklar, sivil toplumla daha güçlü ve resmi bir iş birliğini zorunlu kıldı. Bu protokol, birlikte çalışmanın artık sözle değil, yazılı ve bağlayıcı bir iradeyle sürdürüleceğinin göstergesidir."

Başkan Denizli, protokolün en önemli yönlerinden birinin süreklilik olduğunu vurgulayarak, "Yarın makamlar değişebilir, kişiler değişebilir ama bu paydaşlıkların, bu ortaklaşmanın sürmesi gerekiyor. Hayvan hakları kişilere bağlı kalmamalı; kurumsal bir sorumluluk olarak devam etmeli" dedi.

Hayvanlar için ortak akıl, ortak sorumluluk

Protokol kapsamında Çeşme Belediyesi; barınak ve bakımevlerinin işletilmesi, veteriner hizmetleri, tedavi ve rehabilitasyon süreçleri ile resmi sahiplendirme kayıt sistemini yürütürken; Kent Konseyi Hayvan Hakları Komisyonu koordinasyon, gözlem ve raporlama görevini üstlenecek. ÇESAL ve ARES ise gönüllü organizasyonu, sahiplendirme çalışmaları, eğitimler ve farkındalık kampanyalarıyla sürece aktif katkı sağlayacak.

Başkan Denizli, konuşmasında Veteriner İşleri Müdürlüğü'nün kurulmasının hayvan hakları açısından kritik bir eşik olduğunu da belirterek, "Bu müdürlüğü kurarken hayvan meselesini geçici değil, kalıcı bir kamu hizmeti olarak ele aldık. Bugün imzaladığımız protokol de bu anlayışın doğal bir sonucudur" ifadelerini kullandı.

Batı standartlarında bir yaşam hedefi

Çeşme'de özellikle yaz aylarında artan nüfusla birlikte sahipsiz hayvan sayısında ciddi bir artış yaşandığını hatırlatan Denizli, bu gerçeğin ancak planlı ve ortak çalışmalarla yönetilebileceğini kaydetti. Başkan Denizli ayrıca, barınak altyapısına ilişkin yürütülen çalışmalarda sona yaklaşıldığını ifade ederek, "Çeşme'ye hayvan haklarını gerçekten yansıtan, batı standartlarında bir barınak kazandırmak için önemli bir yol aldık. Bunun da temelini hep birlikte atacağımıza inanıyorum" diye konuştu.