Çeşme Belediyesi'nden Yerel Üretime Destek: 80 Bin Fide Üretimiyle Rekor

08.05.2026 11:20  Güncelleme: 12:52
(İZMİR) - Çeşme Belediyesi'nin Ata Tohumu Yaygınlaştırma Projesi kapsamında yürütülen çalışmalarda bu yıl 80 bin fide üretimine ulaşıldı. Geçen yıl 65 bin olan fide üretim sayısı artırılarak yerel üretimin güçlendirilmesi yönünde yeni bir adım atıldı.

Çeşme Belediyesi, yerel tarım mirasını korumak ve üreticileri desteklemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Ata Tohumu Yaygınlaştırma Projesi kapsamında Belediye bünyesinde faaliyet gösteren Yerel Tohum Merkezi'nde gerçekleştirilen tohum ve sebze fidesi dağıtımında üreticilerle bir araya gelindi.

Dağıtım programında üreticilerle sohbet eden Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, yerel üretimin desteklenmesinin yalnızca tarımsal değil kültürel bir sorumluluk olduğuna dikkati çekti.

Başkan Denizli, "Ata tohumlarımızı koruyarak çoğaltmak, üretim kültürümüzü geleceğe taşımak hepimizin ortak sorumluluğu. Yerel üreticimizi destekleyen, toprağı ve üretimi odağına alan çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu yıl 80 bin fide üretimine ulaşarak önemli bir artış sağladık. Üreten herkesin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Çeşme Belediyesinin Yerel Tohum Merkezi aracılığıyla yürüttüğü çalışmaların, bölgedeki üreticilere destek olmasının yanı sıra yerel tarım çeşitliliğinin korunmasına da katkı sunduğu belirtildi. Belediye yetkilileri, ata tohumlarının yaygınlaştırılması ve sürdürülebilir üretimin desteklenmesi amacıyla çalışmaların yıl boyunca devam edeceğini ifade etti.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
