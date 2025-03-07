Çeşme Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu'ndan Protokol İmzalandı

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(İZMİR) - Çeşme Belediyesi ile Türkiye Satranç Federasyonu arasında iş birliği protokolü imzalandı. Belediye Başkanı Lal Denizli, "Satranç sporunun hak ettiği değeri görmesi için üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getirmeye devam ediyoruz" dedi.

Çeşme'de 23-29 Haziran 2025 tarihlerinde düzenlenecek Çeşme Belediyesi Uluslararası Açık Satranç Turnuvası için Çeşme Belediyesi ile Türkiye Satranç Federasyonu arasında iş birliği protokolü imzalandı. İmza töreninde Denizli'nin yanı sıra Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Fethi Apaydın ve Türkiye Satranç Federasyonu İlçe Temsilcisi Mehmet Sarısaç yer aldı.

Denizli, satranç sporunun önemine değinerek, "Satranç sporunun yaygınlaştırılması, gençlerimize bu alanda fırsatlar sunulması ve Çeşme'nin uluslararası alanda da adından söz ettirilmesi adına önemli bir adım. Ulusal ve uluslararası düzeyde ev sahipliği yaptığımız bu tür turnuvaların, Çeşme'de artarak devam etmesi ve satranç sporunun hak ettiği değeri görmesi için üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getirmeye devam ediyoruz" diye konuştu.