(İZMİR) - Çeşme Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde 31 zincir markette fiyat, hijyen ve ürün güvenliği denetimi gerçekleştirdi. Kontrollerde mevzuata aykırılık tespit edilen 4 market hakkında idari işlem uygulandı.

Çeşme Belediyesi, halk sağlığının korunması ve tüketici haklarının gözetilmesi amacıyla ilçe genelindeki zincir marketlerde denetimlerini sürdürüyor.

26 Kasım 2026 tarihinde Zabıta Müdürlüğü koordinasyonunda, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleriyle birlikte gerçekleştirilen denetimlerde toplam 31 zincir market kontrol edildi.

Denetimlerde fiyat etiketleri, raf ve kasa fiyatları arasındaki uyum, son tüketim tarihi geçmiş ürünlerin satışa sunulup sunulmadığı, hijyen koşulları ve ürünlerin muhafaza standartları incelendi. Yapılan kontroller sonucunda mevzuata aykırılık tespit edilen 4 zincir market hakkında gerekli idari işlemler uygulandı.

Çeşme Belediyesi, vatandaşların güvenli ve sağlıklı alışveriş yapabilmesi, tüketici haklarının korunması amacıyla denetim çalışmalarını ilçe genelinde sürdürecek.