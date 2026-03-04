Çeşme'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü İki Gün Boyunca Etkinliklerle Kutlanacak

(İZMİR) - Çeşme Belediyesi tarafından "Buradayız, eşitiz, birlikteyiz" temasıyla hazırlanan Mart Dünya Kadınlar Günü programı kapsamında söyleşi, sergi, müzikli etkinlikler, tiyatro gösterimi ve gece yürüyüşü düzenlenecek.

Çeşme Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında kadınların toplumsal hayattaki mücadelesini, üretimini ve dayanışmasını görünür kılmak amacıyla iki gün sürecek kapsamlı bir etkinlik programı hazırladı. "Buradayız, eşitiz, birlikteyiz" temasıyla düzenlenen program; söyleşiler, sergiler, müzikli etkinlikler, tiyatro gösterimi ve gece yürüyüşü ile Çeşmelileri bir araya getirecek.

7 Mart Cumartesi ve 8 Mart Pazar günleri gerçekleştirilecek etkinliklerin önemli bir bölümü Aya Haralambos Kilisesi'nde yapılacak. Program kapsamında kadınların yaşam hikayelerini, hak mücadelesini ve toplumsal dönüşümdeki rolünü ele alan söyleşiler ile kültür ve sanat etkinlikleri düzenlenecek.

Etkinlikler, 7 Mart Cumartesi günü saat 13.30'da Aya Haralambos Kilisesi'nde açılacak "Bir Kadın Bin Hayat" adlı fotoğraf sergisi ile başlayacak. ÇEŞFOD katkılarıyla hazırlanan sergi, kadınların yaşamından farklı kesitleri fotoğraf aracılığıyla ziyaretçilerle buluşturacak.

Aynı gün saat 14.00'te "Dönüştüren Hikayeler" başlıklı söyleşi gerçekleştirilecek. Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'nin moderatörlüğünde düzenlenecek söyleşiye; oyuncu, yazar, çiftçi ve yönetmen Ümmiye Koçak ile çizer Nuran Erden konuşmacı olarak katılacak. Programın devamında saat 16.00'da "Notaları Kalbiyle Yazan Kadınlar" başlıklı müzikli söyleşi yapılacak. emekli TRT spikeri Arife Soydemir, hem sunumu hem de seslendireceği şarkılarla etkinliğe katkı sunacak.

8 Mart Pazar günü ise program, kadın hareketinin tarihsel mücadelesine odaklanan etkinliklerle devam edecek. Saat 14.00'te "Kadın Hareketi Nasıl Başardı?" başlıklı söyleşi düzenlenecek. Başkan Denizli'nin moderatörlüğünde gerçekleşecek söyleşide, avukat ve aktivist Bedia Büyükgebiz ile gazeteci, yazar ve TV spikeri Büşra Sanay konuşmacı olarak yer alacak.

Aynı gün saat 16.00'da Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı (KİHEP) sertifika töreni gerçekleştirilecek. Program kapsamında eğitimlerini tamamlayan katılımcılara sertifikaları takdim edilecek. Günün devamında saat 17.30'da "Carmen – Hiç Kimsenin Kadını" adlı tek kişilik tiyatro oyunu sahnelenecek. Akşam saatlerinde ise Çeşmeliler dayanışma sofrasında bir araya gelecek. Saat 19.21'de Çeşme Mehmetçik Parkı'nda iftar yemeği düzenlenecek.

8 Mart programı, saat 20.00'de Mehmetçik Parkı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na gerçekleştirilecek gece yürüyüşü ile sona erecek. Kadınların eşitlik, özgürlük ve dayanışma taleplerine dikkat çekilecek yürüyüşte Çeşmeliler birlikte yürüyecek.

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen etkinliklerle ilgili yaptığı değerlendirmede, kadınların eşit ve özgür bir yaşam mücadelesinin toplumun ortak sorumluluğu olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Kadınların emeğini, mücadelesini ve dayanışmasını görünür kılmak; eşit bir yaşamı birlikte kurmak için 8 Mart'ı ortak bir farkındalık alanı olarak görüyoruz. Çeşme'de kadınların sözünün, hikayelerinin ve dayanışmasının güçlendiği bir program hazırladık. Tüm komşularımızı bu anlamlı etkinliklerde birlikte olmaya davet ediyorum."