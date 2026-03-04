Çeşme'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü İki Gün Boyunca Etkinliklerle Kutlanacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çeşme'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü İki Gün Boyunca Etkinliklerle Kutlanacak

04.03.2026 16:11  Güncelleme: 16:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çeşme Belediyesi tarafından “Buradayız, eşitiz, birlikteyiz” temasıyla hazırlanan Mart Dünya Kadınlar Günü programı kapsamında söyleşi, sergi, müzikli etkinlikler, tiyatro gösterimi ve gece yürüyüşü düzenlenecek.

(İZMİR) - Çeşme Belediyesi tarafından "Buradayız, eşitiz, birlikteyiz" temasıyla hazırlanan Mart Dünya Kadınlar Günü programı kapsamında söyleşi, sergi, müzikli etkinlikler, tiyatro gösterimi ve gece yürüyüşü düzenlenecek.

Çeşme Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında kadınların toplumsal hayattaki mücadelesini, üretimini ve dayanışmasını görünür kılmak amacıyla iki gün sürecek kapsamlı bir etkinlik programı hazırladı. "Buradayız, eşitiz, birlikteyiz" temasıyla düzenlenen program; söyleşiler, sergiler, müzikli etkinlikler, tiyatro gösterimi ve gece yürüyüşü ile Çeşmelileri bir araya getirecek.

7 Mart Cumartesi ve 8 Mart Pazar günleri gerçekleştirilecek etkinliklerin önemli bir bölümü Aya Haralambos Kilisesi'nde yapılacak. Program kapsamında kadınların yaşam hikayelerini, hak mücadelesini ve toplumsal dönüşümdeki rolünü ele alan söyleşiler ile kültür ve sanat etkinlikleri düzenlenecek.

Etkinlikler, 7 Mart Cumartesi günü saat 13.30'da Aya Haralambos Kilisesi'nde açılacak "Bir Kadın Bin Hayat" adlı fotoğraf sergisi ile başlayacak. ÇEŞFOD katkılarıyla hazırlanan sergi, kadınların yaşamından farklı kesitleri fotoğraf aracılığıyla ziyaretçilerle buluşturacak.

Aynı gün saat 14.00'te "Dönüştüren Hikayeler" başlıklı söyleşi gerçekleştirilecek. Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'nin moderatörlüğünde düzenlenecek söyleşiye; oyuncu, yazar, çiftçi ve yönetmen Ümmiye Koçak ile çizer Nuran Erden konuşmacı olarak katılacak. Programın devamında saat 16.00'da "Notaları Kalbiyle Yazan Kadınlar" başlıklı müzikli söyleşi yapılacak. emekli TRT spikeri Arife Soydemir, hem sunumu hem de seslendireceği şarkılarla etkinliğe katkı sunacak.

8 Mart Pazar günü ise program, kadın hareketinin tarihsel mücadelesine odaklanan etkinliklerle devam edecek. Saat 14.00'te "Kadın Hareketi Nasıl Başardı?" başlıklı söyleşi düzenlenecek. Başkan Denizli'nin moderatörlüğünde gerçekleşecek söyleşide, avukat ve aktivist Bedia Büyükgebiz ile gazeteci, yazar ve TV spikeri Büşra Sanay konuşmacı olarak yer alacak.

Aynı gün saat 16.00'da Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı (KİHEP) sertifika töreni gerçekleştirilecek. Program kapsamında eğitimlerini tamamlayan katılımcılara sertifikaları takdim edilecek. Günün devamında saat 17.30'da "Carmen – Hiç Kimsenin Kadını" adlı tek kişilik tiyatro oyunu sahnelenecek. Akşam saatlerinde ise Çeşmeliler dayanışma sofrasında bir araya gelecek. Saat 19.21'de Çeşme Mehmetçik Parkı'nda iftar yemeği düzenlenecek.

8 Mart programı, saat 20.00'de Mehmetçik Parkı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na gerçekleştirilecek gece yürüyüşü ile sona erecek. Kadınların eşitlik, özgürlük ve dayanışma taleplerine dikkat çekilecek yürüyüşte Çeşmeliler birlikte yürüyecek.

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen etkinliklerle ilgili yaptığı değerlendirmede, kadınların eşit ve özgür bir yaşam mücadelesinin toplumun ortak sorumluluğu olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Kadınların emeğini, mücadelesini ve dayanışmasını görünür kılmak; eşit bir yaşamı birlikte kurmak için 8 Mart'ı ortak bir farkındalık alanı olarak görüyoruz. Çeşme'de kadınların sözünün, hikayelerinin ve dayanışmasının güçlendiği bir program hazırladık. Tüm komşularımızı bu anlamlı etkinliklerde birlikte olmaya davet ediyorum."

Kaynak: ANKA

Çeşme Belediyesi, Yerel Yönetim, Etkinlikler, Güncel, 8 Mart, Çeşme, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çeşme'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü İki Gün Boyunca Etkinliklerle Kutlanacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çin’den İsrail’e dikkat çeken mesaj: Gerçek askeri güç harp meydanında değil Çin'den İsrail'e dikkat çeken mesaj: Gerçek askeri güç harp meydanında değil
Fransa’nın ardından bir nükleer silah hamlesi de Polonya’dan Fransa'nın ardından bir nükleer silah hamlesi de Polonya'dan
GKRY’den “sığınak ve erken uyarı sistemi“ açıklaması GKRY'den "sığınak ve erken uyarı sistemi" açıklaması
A Milli Kadın Futbol Takımı, Malta’ya şans tanımadı A Milli Kadın Futbol Takımı, Malta'ya şans tanımadı
İran Savunma Bakanlığı Sözcüsü: Düşman savaşı durdurmak zorunda kalacak İran Savunma Bakanlığı Sözcüsü: Düşman savaşı durdurmak zorunda kalacak
Kazanmak için tüm tuşlara basıyor Trump bunu yaparsa iç savaş kaçınılmaz Kazanmak için tüm tuşlara basıyor! Trump bunu yaparsa iç savaş kaçınılmaz

16:44
NATO’nun 5. maddesini tetikler mi ABD’den Hatay’a düşürülen füze için ilk yorum
NATO'nun 5. maddesini tetikler mi? ABD'den Hatay'a düşürülen füze için ilk yorum
16:40
’’Savaştan korktu kaçtı’’ denilen Ronaldo hakkında korkutan haber
''Savaştan korktu kaçtı'' denilen Ronaldo hakkında korkutan haber
16:33
ABD Savunma Bakanı: İran’a daha fazla birlik gidiyor, karadan ilerleyebiliyoruz
ABD Savunma Bakanı: İran'a daha fazla birlik gidiyor, karadan ilerleyebiliyoruz
16:29
İran’da ABD savaş uçağının düşürüldüğü an: Sevinç çığlıklarını duymanız lazım
İran'da ABD savaş uçağının düşürüldüğü an: Sevinç çığlıklarını duymanız lazım
15:57
’’Hatay’’ diye paylaşılan fotoğrafların Kamışlı’da çekildiği ortaya çıktı
''Hatay'' diye paylaşılan fotoğrafların Kamışlı'da çekildiği ortaya çıktı
15:36
Düşürülen İran füzesi sonrası NATO’dan Türkiye mesajı
Düşürülen İran füzesi sonrası NATO'dan Türkiye mesajı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2026 16:59:41. #.0.4#
SON DAKİKA: Çeşme'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü İki Gün Boyunca Etkinliklerle Kutlanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.