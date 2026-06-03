Çeşme Belediyesi'nden "Bağımlılıkla Mücadelede Farkındalık" Semineri

(İZMİR) - Çeşme Belediyesi, bağımlılıkla mücadelede ailelerin rolüne dikkat çekmek amacıyla "Bağımlılıkla Mücadelede Ailelerin Rolü, Erken Farkındalık ve Müdahale Süreçleri" başlıklı seminer düzenledi.

Çeşme Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından Alaçatı Ek Hizmet Binası Sergi Salonu'nda gerçekleştirilen seminere Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TUBİM) görevlisi Selma Akdemir Ergül konuşmacı olarak katıldı. Seminerde, bağımlılığın oluşum süreçleri, risk faktörleri, erken farkındalık belirtileri ve ailelerin bu süreçte üstlenebileceği sorumluluklar ele alındı.

Katılımcılara bağımlılığın yalnızca bireyi değil, aileyi ve toplumu da etkileyen önemli bir halk sağlığı sorunu olduğu aktarılırken; çocuklar ve gençlerde görülebilecek risk işaretleri, koruyucu aile tutumları ve doğru iletişim yöntemleri hakkında kapsamlı bilgiler verildi.

Seminerde ayrıca bağımlılıkla mücadelede erken müdahalenin önemi vurgulanırken, ailelerin bilinçlenmesinin ve destek mekanizmalarına zamanında başvurmasının süreç üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çekildi.

Çeşme Belediyesi yetkilileri, toplum sağlığını korumaya yönelik bilgilendirme ve farkındalık çalışmalarının önümüzdeki dönemde de devam edeceğini belirtti.