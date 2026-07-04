İzmir'in Çeşme ilçesinde denizde fenalaşan kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, İzmir'den arkadaşıyla denize girmek için Çeşme ilçesindeki Pırlanta Plajı'na gelen R.P. (40), suda fenalaştı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Denizde kalp krizi geçirdiği değerlendirilen R.P, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika › Güncel › Çeşme'de Denizde Kalp Krizi: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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