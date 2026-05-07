Çeşme'de Unutulan Hıdırellez Geleneği Yassıada'da Yeniden Yaşatıldı

07.05.2026 12:22  Güncelleme: 13:21
Çeşme Belediyesi, Ildır'da kaybolan Hıdrellez geleneğini Yassıada'da düzenlediği etkinlikle yeniden hayata geçirdi. Başkan Lal Denizli'nin katılımıyla gerçekleştirilen piknikte, vatandaşlar müzik ve oyunlarla baharın gelişini kutladı.

(İZMİR) - Çeşme Belediyesi, Ildır'da unutulan Hıdrellez'i Yassıada'da yeniden canlandırdı. Belediye Başkanı Lal Denizli "Ildır'da 40 yıl önce kaybolmuş bir geleneği, Çeşme Vizyon Ofisimizle başlattığımız 'Mahallemde Ne Var Ne Yok' buluşmalarının Ildır ayağında komşularımızdan dinlemiştik. Bugün ise hep birlikte o geleneği yeniden yaşatmanın mutluluğunu yaşadık" dedi.

Çeşme Belediyesi tarafından Ildır Yassıada'da düzenlenen Hıdırellez pikniğinde vatandaşlar baharın gelişini müzik, oyunlar ve dayanışma eşliğinde kutladı. Yıllar sonra yeniden hayata geçirilen geleneksel buluşmada Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli de vatandaşlarla bir araya geldi.

Ildır Yassıada'da gerçekleştirilen etkinlikte komşular birlikte piknik yaptı, çocuklar ve aileler oyunlar oynadı, ip atladı, top oynadı ve müzik eşliğinde keyifli anlar yaşadı. Gün boyunca vatandaşlarla birlikte vakit geçiren Başkan Denizli, Hıdırellez'in birlik ve dayanışma ruhunu hep birlikte yaşamanın mutluluğunu paylaştı.

Çeşme Belediyesinin katılımcı yerel yönetim anlayışıyla yürüttüğü "Mahallemde Ne Var Ne Yok" buluşmalarında gündeme gelen eski bir Hıdırellez geleneği, yıllar sonra yeniden hayat buldu. Etkinlik boyunca Yassıada'da renkli görüntüler oluşurken, farklı kuşaklardan vatandaşlar aynı sofrada ve aynı coşkuda bir araya geldi.

Başkan Lal Denizli, etkinliğe ilişkin şunları söyledi:

"Ildır'da 40 yıl önce kaybolmuş bir geleneği, Çeşme Vizyon Ofisimizle başlattığımız 'Mahallemde Ne Var Ne Yok' buluşmalarının Ildır ayağında komşularımızdan dinlemiştik. Bugün ise hep birlikte o geleneği yeniden yaşatmanın mutluluğunu yaşadık. Hıdırellez'in neşesini Yassıada'da komşularımızla paylaştık. Baharın gelişini birlikte kutladığımız tüm komşularımıza teşekkür ediyorum. Hıdırellez'in hepimize sağlık, bereket ve neşe getirmesini diliyorum. Çeşme'de ortak hafızamızı, kültürümüzü ve dayanışmamızı yaşatmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

