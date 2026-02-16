Çeşme'de Silahlı Kavga: 3 Ölü, 1 Yaralı

İzmir'in Çeşme ilçesinde 2024 yılında 3 kişiyi tabancayla öldürüp 1 kişiyi yaralayan Batuhan Başar'ın 2 kez müebbet, 46 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin davada gerekçeli karar açıklandı.

Çeşme Ağır Ceza Mahkemesinin gerekçeli kararında, sanık Batuhan Başar (23) ile maktul Abdurrahim Doğan'ın (19) bir kafede birbirleriyle bakıştığı, daha sonra maktul Doğan'ın karşı grubun masasına giderek tartıştığı ifade edildi.

Tartışmanın ardından Başar'ın Oytun Akgün (22) ile konuşarak maktul Doğan ile buluşma ayarlamasını istediği, maktulün de olayın meydana geldiği yerin konumunu göndererek sanıklar Batuhan Başar, Ömür Özkan ve Oytun Akgün'ü çağırdığı kaydedildi.

Kararda, maktul Doğan'ın buluşma yerinde tartıştığı sanık Başar'a kafa attığı, sanık Başar'ın belinden çıkardığı tabancayla Doğan, Azat Demir (22) ve Mehmet Sait Medeni (19) ile müştekiler A.D. (22) ve A.M.'nin (22) bulunduğu tarafa doğru hedef gözeterek ateş ettiği belirtildi.

Olayda Abdurrahim Doğan, Azat Demir ve Mehmet Sait Medeni'nin hayatını kaybettiği, A.M.'nin ağır yaralandığı, çalılıklara doğru atlayan A.D.'nin ise yara almadan kurtulduğu kaydedildi.

Maktullerden Abdurrahim Doğan'ın sanığa kafa atmasının "haksız tahrik" olarak değerlendirildiği belirtilen gerekçeli kararda, şu ifadelere yer verildi:

"Abdurrahim'in Batuhan'a kafa atması nedeniyle haksız tahrik altında gerçekleştirdiği anlaşıldığından TCK 29/1 maddesi uyarınca, sanığa yönelik eylemin haksızlık derecesi ve meydana gelen neticenin ağırlığı dikkate alınarak, asgari hadden haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasına, sanığın maktulleri ve katılanları olay yerinde bırakarak kaçması, ambulans çağırmaması, uzak atış mesafesinde atış yaptığı hususunun tespit edilmesine göre, olay yerinden uzaklaşırken dahi ateş etmesi, meydana gelen neticenin ağırlığı, kastının yoğunluğu dikkate alınarak takdiren TCK 62/1 maddesindeki indirim hükmünün uygulanmasına yer olmadığına karar verilmiştir."

Kararda sanığın buluşma öncesinde tabancayı yanına almasının tek başına tasarlama veya planlı hareket olarak değerlendirilemeyeceği, buluşma yerinin maktul Doğan tarafından değiştirildiğinin telefon inceleme tutanaklarıyla sabit olduğu, olay yerinin sanık tarafından belirlenmediği dikkate alındığında eylemin tasarlanarak gerçekleştirildiğinin kabul edilemeyeceği kaydedildi.

Mahkeme heyeti, sanık Başar'ın maktuller Demir ve Medeni'ye yönelik eylemlerini ayrı ayrı değerlendirdi.

Kararda, sanığın olay sırasında tabanca ile ateş ederek her iki maktule isabet kaydeden atışlar yaptığı, atışların öldürmeye elverişli nitelikte olduğu ve eylemin kasten gerçekleştirildiğinin sabit olduğu belirtildi. Adli raporlar, olay yeri inceleme bulguları ve tanık beyanları birlikte değerlendirildiğinde, maktullerin ateşli silah yaralanmasına bağlı olarak hayatlarını kaybettiğinin anlaşıldığı aktarıldı.

Heyetin sanığın her iki maktule yönelik eyleminde doğrudan öldürme kastıyla hareket ettiğini, fiillerin ayrı ayrı "kasten öldürme" suçunu oluşturduğunu belirterek, sanık hakkında iki ayrı müebbet hapis cezasına hükmettiğine yer verildi.

Olay ve dava süreci

İzmir'in Çeşme ilçesinde 28 Kasım 2024'te çıkan silahlı kavgada tabancayla vurulan Azat Demir, Abdurrahim Doğan ve Mehmet Sait Medeni hayatını kaybetmiş, A.M. ağır yaralanmış, çalılıklara atlayan A.D. ise yaralanmamıştı.

Olayın ardından kaçan şüphelilerden Oytun Akgün ve Ömür Özkan polise teslim olmuş, Batuhan Başar da polis ekiplerince yakalanmıştı.

Çeşme Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 7 Ocak 2026'daki karar duruşmasında sanık Başar'a 3 maktule karşı "kasten öldürme" suçundan 2 kez müebbet ile 18 yıl, 2 kişiye karşı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 12 ve 14'er yıl, "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan ise 2 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

Mahkeme heyeti, sanık Oytun Akgün'e "suçluyu kayırma" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası vermiş, sanık Ömür Özkan ise tüm suçlardan beraat etmişti.