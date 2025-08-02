SİLAH SESLERİNİN ARDINDAN YAŞANAN PANİK ANLARI CEP TELEFONU KAMERASINDA
İzmir'in Çeşme ilçesinde eğlence mekanında içki içip taşkınlık çıkaran 2 kişinin tartıştıkları işletmeci Mustafa Aksakallı'yı tabancayla ayağından vurduğu olayda, yeni görüntüler ortaya çıktı. Şüphelilerin Aksakallı'ya ateş ettikleri sırada, mekandaki bir kişinin cep telefonu kamerasıyla çektiği görüntülere silah sesleri yansıdı. Görüntülerde, art arda gelen silah sesleri sonrası mekandakilerin panikle kaçışıp, çığlık attığı anlar yer aldı.
Son Dakika › Güncel › Çeşme'de Silahlı Saldırı Panik Yaratı - Son Dakika
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