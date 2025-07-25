YARIM SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
İzmir- Çeşme Otoyolu'nda saat 11.30 sıralarında alev alan otomobilden makilik alana sıçrayan yangın ekiplerin müdahalesiyle 12.00 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
Tekin GÜRBULAK/İZMİR,
Son Dakika › Güncel › Çeşme Otoyolu'ndaki Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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