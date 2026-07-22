Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, Halk Günü Buluşmalarında Vatandaşları Dinlemeye Devam Ediyor

(İZMİR) - Çeşmeliler, Halk Günü buluşmalarında belediye hizmetleriyle ilgili taleplerini, önerilerini ve yaşadıkları sorunları doğrudan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'ye iletme fırsatı buluyor. Başkan Denizli, "Çeşme'yi ortak akılla yönetmeye, komşularımızla yan yana olmaya devam edeceğiz" dedi.

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, salı günleri düzenlenen Halk Günü buluşmaları kapsamında vatandaşlarla bir araya gelerek talep, öneri ve görüşlerini dinlemeyi sürdürüyor.

Katılımcı belediyecilik anlayışı doğrultusunda gerçekleştirilen Halk Günü buluşmalarında, vatandaşlar belediye hizmetleriyle ilgili taleplerini, önerilerini ve yaşadıkları sorunları doğrudan Başkan Denizli'ye iletme fırsatı buluyor. Başkan Yardımcılarının da katılım sağladığı görüşmelerde iletilen konular değerlendirilerek çözüm süreçleri başlatılıyor.

Halk Günü buluşmalarının, belediye ile vatandaş arasındaki iletişimi güçlendirdiğini belirten Başkan Lal Denizli, "Komşularımızın görüşlerini dinlemek, ihtiyaçlarını doğrudan kendilerinden öğrenmek ve birlikte çözüm üretmek bizim için büyük önem taşıyor. Çeşme'yi ortak akılla yönetmeye, komşularımızla yan yana olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Salı günleri gerçekleştirilen Halk Günü buluşmalarına katılmak isteyen vatandaşlar, 0 (232) 750 00 00 numaralı telefonun 4020 veya 430 dahili hatlarını arayarak randevu oluşturabiliyor.