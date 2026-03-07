(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "7 Mart 1990'da silahlı saldırıda katledilen, Türk basınının unutulmaz ismi Çetin Emeç'i vefatının yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum. 36 yıl önce susturulmak istenen o kalem, bugün hala binlerce gazeteciye ilham oluyor. Unutmayacağız" dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gazeteci Çetin Emeç'i ölümünün 36'ncı yılında andı. Özel sosyal medya hesabından şunları kaydetti:
"7 Mart 1990'da silahlı saldırıda katledilen, Türk basınının unutulmaz ismi Çetin Emeç'i vefatının yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum. 36 yıl önce susturulmak istenen o kalem, bugün hala binlerce gazeteciye ilham oluyor. Unutmayacağız."
Son Dakika › Güncel › Çetin Emeç 36. Yılında Anıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?