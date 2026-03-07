Çetin Emeç 36. Yılında Anıldı

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "7 Mart 1990'da silahlı saldırıda katledilen, Türk basınının unutulmaz ismi Çetin Emeç'i vefatının yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum. 36 yıl önce susturulmak istenen o kalem, bugün hala binlerce gazeteciye ilham oluyor. Unutmayacağız" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gazeteci Çetin Emeç'i ölümünün 36'ncı yılında andı. Özel sosyal medya hesabından şunları kaydetti:

