ÇEV Sanat Genç Sanatçıları ve Maxim Vengerov ile Sahne Alacak

Çağdaş Eğitim Vakfı bünyesindeki ÇEV Sanat'ın genç sanatçıları ile keman virtüözü Maxim Vengerov birlikte sahne alacak.

Çev Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, yeni yılın ve Cumhuriyet'in 100'üncü yılının ilk konseri, 8 Ocak'ta Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde (PSM) gerçekleştirilecek.

Piyanoda Arya Su Gülenç, kemanda Bade Dastan, Deniz Şensoy ve Sofiko Tchumbridze'nin dünyaca ünlü keman virtüözü Maxim Vengerov ile birlikte aynı sahneyi paylaşacağı konserde, ÇEV Sanat Oda Orkestrası'nı maestro İbrahim Yazıcı yönetecek.

Akademisyen Prof. Utar Artun'un Cumhuriyet'in 100'üncü yılı için bestelediği eserin prömiyerinin de yapılacağı konserde, eseri genç sanatçılar Melis Sağlam ve Kerem Tunçer icra edecek.